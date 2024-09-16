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Новости

16 сентября, 13:30

Происшествия

Новости регионов: большегруз загорелся на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области

Новости регионов: большегруз загорелся на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области

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На трассе М-4 "Дон" в Липецкой области произошла авария. В результате ДТП там загорелась фура. Движение на участке дороги затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем в Иркутской области сгорел уникальный исторический объект – копия Спасской башни Илимского острога. Местные жители считают, что это был поджог, так как некоторые очевидцы заметили неизвестного человека, который подпалил мусорку поблизости незадолго до пожара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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