Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Внедорожник с 14-летним водителем перевернулся на Сиреневом бульваре Москвы в районе дома 59, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, подросток за рулем автомобиля SsangYong наехал на бордюр и дорожный знак, из-за чего машина перевернулась.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка-пассажир, ее доставили в медучреждение.

В прокуратуре Москвы добавили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе получение подростком доступа к управлению автомобилем. Предварительно, один из несовершеннолетних тайно взял ключи от автомобиля и передал другому, который и находился за рулем.

Движение на месте ДТП в настоящий момент не затруднено, сообщили в столичном Дептрансе.

Ранее смертельное ДТП произошло на 61-м километре внешней стороны МКАД. Водитель Toyota наехал на автомобиль такси Kia, стоящий в четвертой полосе после мелкого ДТП. От полученных травм пассажир Kia скончался на месте.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.