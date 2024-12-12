12 декабря, 14:34Политика
Потери ВСУ превысили 40 тыс человек за все время боев на курском направлении
Фото: Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP/Oleg Petrasiuk
За все время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 060 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, на курском направлении противник также лишился 236 танков, 175 БМП, 123 бронетранспортеров, 1 251 боевой бронированной машины.
Кроме того, за сутки украинские формирования потеряли свыше 200 военных, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
Владимир Путин между тем выразил уверенность в полном освобождении региона от ВСУ. Он обратил внимание, что после того, как украинские военнослужащие покинут российские территории, там будет востребована работа волонтеров.
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