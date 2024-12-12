Фото: Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP/Oleg Petrasiuk

За все время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 40 060 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, на курском направлении противник также лишился 236 танков, 175 БМП, 123 бронетранспортеров, 1 251 боевой бронированной машины.

Кроме того, за сутки украинские формирования потеряли свыше 200 военных, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин между тем выразил уверенность в полном освобождении региона от ВСУ. Он обратил внимание, что после того, как украинские военнослужащие покинут российские территории, там будет востребована работа волонтеров.