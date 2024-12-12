Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Новоивановку в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, этого удалось достичь благодаря активным наступательным действиям группировки войск "Север".

Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы России ударили по подразделениям 11 бригад Вооруженных сил Украины в 10 разных приграничных населенных пунктах Курской области. Речь идет о Викторовке, Гуеве, Кругленьком, Лебедевке, Леонидове, Малой Локне, Мартыновке, Николаево-Дарьине, Никольском и Свердликове.

В это же время авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике врага в 4 населенных пунктах Курской области (Александрия, Куриловка, Новая Сорочина и Черкасское Поречное) и 8 – Сумской области.

Днем ранее ВС РФ освободили два других населенных пункта в регионе – Дарьино и Плехово. Российским военным удалось добиться результата благодаря наступательным действиям группировки "Север". Кроме того, российские снайперы уничтожили группу ВСУ в Курской области, которая состояла из 4 боевиков.

