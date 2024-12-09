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09 декабря, 20:13

Политика

Хинштейн пообещал навести порядок в Курской области

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал навести порядок в регионе, уточнив в своем телеграм-канале, что в этом заинтересованы местные власти.

Ранее суд Курска арестовал на два месяца экс-замдиректора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Предварительно его обвиняют в необоснованном расходовании денежных средств, а до этого Грабин подпадал под мошенничество.

"Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях – не будет", – отметил Хинштейн, добавив, что власти области будут оказывать органам следствия и правоохраны всю необходимую помощь.

По его словам, эта тема важна для всех курян также и потому, что касается строительства защитных сооружений. В случае если факты, вскрытые следствием, будут официально и процессуально подтверждены, то власти ожидают максимально строгого наказания для виновных, подчеркнул Хинштейн.

"Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большее, находящееся в моем понимании за гранью добра и зла! Закон и справедливость – вот базовые принципы, на которых мы будем строить свою работу в Курской области!" – заключил политик.

Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

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