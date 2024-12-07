Хинштейн заявил, что несправедливо лишать курских переселенцев земли при выплатах

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал несправедливым решение лишать переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении выплат. Об этом сообщил ТАСС.

Он отметил, что по нынешним правилам, участок переходит в собственность государства, в муниципальную собственность. А это, по его мнению, неправильно.

Ранее он заявлял, что у жителей Курской области нет проблем в коммуникации с ним. Напротив, он очень надеется на инициативность местных жителей.

Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря, когда президент России Владимир Путин 5 декабря подписал соответствующий указ. Бывший губернатор Алексей Смирнов подал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн, который был назначен Владимиром Путиным на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, приступит к работе в регионе 7 декабря. Он заявил, что намерен как можно скорее разобраться в основных проблемах местных жителей и приступить к их решению.