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Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку Украины на Курскую область изуверством и бесчеловечным актом, который был организован с "молчаливого согласия" западных кураторов.

"Это международное преступление против мирных жителей, за которое ответственность должен понести лично (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский", – приводит РИА Новости слова Шеремета.

Парламентарий считает, что приказы о подобных атаках на мирные города и граждан отдает непосредственно Зеленский, игнорируя при этом все принципы, нормы и законы современных международных договоров и отношений.

По данным СК, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством командира данной украинской бригады, полковника Павло Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области.

Украинские военные применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате атаки пострадали не менее 20 мирных жителей.

Следователи возбудили уголовное дело против Розлача, применившего в Курской области кассетные боеприпасы. Его объявили в международный розыск. В данный момент принимаются меры к установлению местонахождения Розлача и его соучастников.