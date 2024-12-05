Дело возбуждено против командира ВСУ за применение кассетных боеприпасов

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Следователи возбудили уголовное дело против командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковника Павло Розлача, применившего в Курской области кассетные боеприпасы. Об этом пресс-служба СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным следствия, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. Украинские военные применили 155-миллиметровые кассетные боеприпасы с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия. В результате атаки пострадали не менее 20 мирных жителей.

Полковник ВСУ объявлен в международный розыск. Принимаются меры к установлению местонахождения Розлача и его соучастников, уточнили в пресс-службе. Кроме того, в ходе расследования правоохранители установят все обстоятельства преступлений и дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к их совершению.

Ранее СК заочно предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову и секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александру Данилюку по делу о совершении обстрелов и иных преступлений на территории Донбасса.

Как установили следователи, их действия в период с мая по декабрь 2019 года привели к обстрелам населенных пунктов в ДНР и ЛНР. В результате были ранены и погибли 57 человек, в том числе пятеро детей. Помимо этого, более 147 гражданских объектов были разрушены.