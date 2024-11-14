СК заочно обвинил экс-главу СБУ и секретаря СНБО в преступлениях в Донбассе

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Данилюку по делу о совершении обстрелов и иных преступлений на территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, их действия в период с мая по декабрь 2019 года привели к обстрелам населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате которых были ранены и погибли 57 человек, включая 5 детей. Также были разрушены свыше 147 гражданских объектов.

Следователи принимают меры для розыска и ареста Баканова и Данилюка.

Кроме того, продолжается расследование дел, которые были возбуждены в отношении иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. Ведомство уже вынесло постановления о привлечении в качестве обвиняемых около 800 лиц.

Всего на данный момент завершено расследование примерно 70 уголовных дел в отношении наемников, в число которых входят граждане Грузии, Латвии, Литвы и Франции, Молдавии и Швеции. По итогу суды вынесли обвинительные приговоры свыше 30 наемникам, уточнили в СКР.

Ранее СК заочно предъявил обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову за преступления, совершенные в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. В результате их действий погибли и пострадали 132 человека.

Вместе с тем к концу подошло расследование по делу командира 79-й десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача, обвинение которому также было предъявлено заочно. В 2019 году он приказал артиллерии прицельно обстрелять село Саханка в ДНР, из-за чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.

