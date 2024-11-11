МВД РФ объявило в розыск экс-комбата "Луганск-1" Артема Витко

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Народный депутат Украины, бывший командир добровольческого батальона "Луганск-1" Артем Витко объявлен в розыск в России. Соответствующая карточка размещена на сайте МВД.

"Витко Артем Леонидович, 31.01.1983 года рождения. Национальность – украинец, разыскивается по статье УК РФ", – говорится в карточке.

В 2014 году Витко воевал в Донбассе, а также участвовал в обстреле пригорода Луганска. В этом же году был избран депутатом Рады.

Ранее военные следователи завели дело против наемника из США, который в составе украинской армии вторгся в Курскую область. Речь идет об американце Роберте Вертмане.

Он подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, покушении на убийство двоих или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, теракте, умышленном повреждении чужого имущества.