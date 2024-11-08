ТАСС: двое бойцов получили пожизненные сроки за убийство девяти жителей

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Южный окружной военный суд приговорил военнослужащих Антона Сопова и Станислава Рау к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи из девяти человек в городе Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мирные жители были расстреляны 28 октября 2023 года, среди них – двое детей. Правоохранители задержали подозреваемых уже 30-го числа. Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока.

Из материалов судебной инстанции следует, что фигурантов обвиняют по двум статьям: "Незаконное проникновение в жилище" и "Убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти". Правоохранители предполагают, что причиной преступления стал конфликт на бытовой почве.

В начале октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военнослужащих, которые с особой жестокостью убили троих мирных жителей Курской области.

Следователи установили, что 11 августа этого года украинские военные были на территории Суджанского района. Там, используя огнестрельное оружие, они убили двух женщин и одного мужчину.