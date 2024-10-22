Стрелявший в помощника депутата ГД Алихаджиева был судим в РФ и на Украине

Фото: телеграм-канал "Следком"

Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева в Подмосковье был судим в России и на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В РФ задержанный был судим по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, а на Украине в том числе за разбой.

Покушение на Аликхаджиева произошло вечером 10 октября в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово. По версии следствия, неизвестный выстрелил в Аликхаджиева четыре раза и скрылся. Мужчина получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела находится на контроле у подмосковной прокуратуры.

Полиция 22 октября задержала подозреваемых в преступлении, предполагаемых исполнителя и заказчика. Обоих мужчин доставили в отделы следственных органов.

Позже стало известно, что заказчик готов был заплатить киллеру 20 миллионов рублей за убийство Алихаджиева. Следствие установило, что планы по убийству были построены в сентябре 2024 года. Заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение совершить убийство, на что тот согласился.

При этом киллер получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. Еще правоохранители выяснили, что злоумышленник выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним на протяжении месяца. Установить личность киллера удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего.