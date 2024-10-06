СК возбудил дело на украинских боевиков, убивших троих мирных жителей Курской области

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Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении украинских военнослужащих, которые с особой жестокостью убили троих мирных жителей Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Следователи установили, что 11 августа этого года украинские военные из 41-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады теробороны, а также других военизированных групп, были на территории Суджанского района. Там, используя огнестрельное оружие, они убили двух женщин и одного мужчину.

В СК уточнили, что установят и привлекут к ответственности всех представителей вооруженных формирований Украины, причастных к этим преступлениям.

Сражения российской армии с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За все время боев ВСУ потеряли более 20,8 тысячи военнослужащих и 136 танков. Помимо этого, украинские военные лишились 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 885 боевых бронированных машин и 584 автомобилей.