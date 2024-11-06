Участвовавшего в боях за ВСУ гражданина Армении задержали в аэропорту Домодедово

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Гражданин Армении Армен Балян, который участвовал в качестве наемника в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержан в столичном аэропорту Домодедово. Об этом пресс-служба СК России сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, Балян задержан при попытке проникновения на российскую территорию. Во время допроса он призвал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал показания, а также подтвердил факты участия на стороне ВСУ в качестве наемника.

Следователи установили, что в ноябре 2022 года Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину, где в составе подразделений теробороны до декабря 2023-го участвовал в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области. В августе этого года мужчине заочно предъявили обвинение в наемничестве и объявили его в розыск.

По словам обвиняемого, во время прохождения службы он получил несколько ранений. Его часть, которая вела боевые действия в ДНР, расформировали, поскольку в ней не осталось солдат. Очередную контузию он получил в Херсонской области во время попытки вместе с другими украинскими военными проникнуть на берег Днепра, занимаемый российской армией. Также Балян сказал, что имеет только армянское гражданство.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и его цели пребывания на территории России.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело против наемника из США, который в составе украинской армии вторгся в Курскую область. Речь идет об американце Роберте Вертмане. Он подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, покушении на убийство двоих или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, теракте, умышленном повреждении чужого имущества.