Взрывчатка найдена у ликвидированных наемников в Брянской области

Фото: vk.com/ Национальный антитеррористический комитет

При наемниках, ликвидированных на границе в Брянской области, была взрывчатка, сообщает RT со ссылкой на ФСБ России.

На видео, опубликованном спецслужбами, видно, что в снаряжении у иностранных военных было внушительное количество пластичной взрывчатки Semtex PE4/PW4, произведенной на заводе Explosia A. S. в Чехии.

Ранее сообщалось, что среди наемников, ликвидированных в Брянской области при попытке прорыва через границу, были граждане США, Канады и Польши. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что это предварительные данные, которые будут дополняться.

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией.

У диверсантов были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам. Кроме того, на теле одного из боевиков заметили татуировку 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

