Москалькова попросила Киев о коридоре для выхода курян с оккупированных территорий

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В Курской области необходимо организовать гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с оккупированных ВСУ территорий. С соответствующей просьбой российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Украине.

"По моим данным, они (мирные граждане. – Прим. ред.), как правило, находятся в подвальных помещениях домов. Там нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций. И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали гуманитарный коридор", – передает ТАСС ее слова.

Остается надеется, что обсуждение приведет к реальным результатам, добавила Москалькова. Она также напомнила, что сейчас уже пришли холода, а у многих местных жителей не подключено отопление.

По ее словам, российская сторона знает примерное количество человек и в каких населенных пунктах они находятся.

"Наши военные, администрация президента нацелены на то, чтобы активизировать по возможности переговорный процесс и спасение этих людей", – резюмировала Москалькова.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин между тем выразил уверенность в полном освобождении региона от ВСУ. Он обратил внимание, что после того, как украинские военнослужащие покинут российские территории, там будет востребована работа волонтеров.

