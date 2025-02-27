МИД РФ заявил, что идея создания гумкоридора в Курской области еще обсуждается

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Российская сторона продолжает обсуждения с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по поводу создания гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов", – цитирует Вершинина РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что приоритетом РФ было и остается полная защита россиян перед лицом варварских действий украинских военных.

Ранее Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Курской области – Орловку и Погребки. По данным Минобороны РФ, в обоих населенных пунктах наступательные действия провели бойцы подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, подразделения РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ, а также отразили две контратаки противника. Российские войска также поразили живую силу и технику украинской армии ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии.

Боестолкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа прошлого года. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.