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Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Курской области – Орловку и Погребки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в обоих населенных пунктах наступательные действия провели бойцы подразделений группировки войск "Север".

Накануне военнослужащие "Севера" отразили на территории Курской области две контратаки украинских войск. Бойцы нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ.

Кроме того, российские войска ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую силу и технику украинской армии.

До этого военные из подразделения группировки войск "Запад" отбили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Вместе с тем солдаты также улучшили свое тактическое положение.