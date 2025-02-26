26 февраля, 13:20Политика
ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области
Фото: mil.ru
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Курской области – Орловку и Погребки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в обоих населенных пунктах наступательные действия провели бойцы подразделений группировки войск "Север".
Накануне военнослужащие "Севера" отразили на территории Курской области две контратаки украинских войск. Бойцы нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ.
Кроме того, российские войска ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую силу и технику украинской армии.
До этого военные из подразделения группировки войск "Запад" отбили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Вместе с тем солдаты также улучшили свое тактическое положение.
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