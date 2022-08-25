Ле Пен заявила, что Макрон солгал о причинах экономического кризиса во Франции

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Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что французский президент Эммануэль Макрон солгал о причинах экономического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", – сказала Ле Пен.

Она отметила, что на данный момент нужно принять меры для защиты граждан от последствий кризиса.

Ранее Макрон заявил, что во Франции завершается период изобилия и призвал готовиться к последствиям украинского и климатического кризисов, а также дефициту продукции.

До этого издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.

Как стало известно ранее, в ФРГ планируют создать общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.

