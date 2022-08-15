Запад зимой может нанести Украине удар в спину – СМИ

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Европейские государства, охваченные паникой из-за роста цен, могут "ударить" по Украине уже предстоящей зимой. Такое мнение выразил Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.

"Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", – отмечается в материале.

Также Тисдалл назвал абсурдным заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в котором она призвала РФ отойти от Крыма к границам, которые были до 2014 года.

"Звуча как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем продолжать активнее вытеснять Россию с территории Украины". Кто это "мы"? Вы и чья армия?" – заявил журналист.

Соединенные Штаты, в свою очередь, по мнению Тисдалла, обеспокоены лишь тем, чтобы не вступать в войну с РФ, а британская столица "прячется за отказом Вашингтона воевать". Аналогичное поведение наблюдается у Германии, Франции и Италии, уверен автор.

Он выразил мнение, что когда-то Европейский союз может заставить Украину подписать на время мирное соглашение с Россией, чтобы облегчить ситуацию с экономикой в Европе.

Ранее кабмин Венгрии объявил чрезвычайное положение в области энергетики. По словам властей, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения.

Кроме того, до этого сообщалось, что общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания там тех, кто не справится с ростом цен на коммунальные услуги из-за кризиса, планируют организовать в некоторых городах ФРГ. В частности, под эти цели могут отдать крытый спортивный центр в городе Людвигсхафен.

Экономическая ситуация в мире осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

