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Депутаты бундестага пожаловались, что в здании немецкого парламента стало невероятно холодно, заявил обозреватель издания Spiegel Тим Нойман.

По его данным, бундестагу приходится экономить энергию из-за нехватки газа, поэтому в кабинетах и залах заседаний поддерживают температуру в 19 градусов, а фойе и коридоры не отапливают, в результате законодателям приходится тепло одеваться.

"Я находилась в кабинете в пуховике и ходила туда-сюда. Тем не менее, через короткое время мой нос стал холодным. Это фарс! Администрация явно не контролирует ситуацию", – заявила депутат от "Зеленых" Ренате Кюнаст.

Также сообщается, что в нескольких зданиях бундестага некоторое время отсутствовало отопление. В администрации объяснили это поломкой теплового насоса, однако после он был отремонтирован, но тепло так и не вернулось.

"Ледниковый период в парламенте. Бундестагу приходится экономить энергию, но тогда и отопление выходит из строя. Настроение некоторых депутатов падает", – говорится в публикации.

Ранее издание Guardian сообщило, что Германии пришлось мобилизовать 200 миллиардов долларов, чтобы помочь пострадавшим от высоких цен на энергоносители. В статье отмечалось, что когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией, Западу придется договариваться с Россией.



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