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Массовые протесты против политики правительства прошли в Германии

Массовые протесты против политики правительства прошли в Германии

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Массовые протесты против политики правительства по Украине прошли и в Германии. На улицы городов в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-А'нхальт вышли тысячи митингующих. Они потребовали от правительства прекратить поддержку Киева, так как украинский кризис привел к резкому росту цен.

Кроме того, демонстранты хотят от властей введения льгот для граждан с низким уровнем доходов, заморозки арендной платы за жилье и введения налогов на богатство.

Крупные акции уже прошли в других немецких городах – Э'рфурте, Магдебурге и Лейпциге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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