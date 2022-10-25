Массовые протесты против политики правительства прошли в Германии

Массовые протесты против политики правительства по Украине прошли и в Германии. На улицы городов в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-А'нхальт вышли тысячи митингующих. Они потребовали от правительства прекратить поддержку Киева, так как украинский кризис привел к резкому росту цен.

Кроме того, демонстранты хотят от властей введения льгот для граждан с низким уровнем доходов, заморозки арендной платы за жилье и введения налогов на богатство.

Крупные акции уже прошли в других немецких городах – Э'рфурте, Магдебурге и Лейпциге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.