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Политика

Мишустин рассказал о работе Координационного совета при правительстве РФ

Мишустин рассказал о работе Координационного совета при правительстве РФ

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В Москве началось заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о дальнейшей работе этой структуры.

По словам премьер-министра РФ, цель работы совета – оперативно принимать меры по поставкам оборудования и техники для российских военных, а также по проведению строительных работ и предоставлению транспорта для подразделений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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