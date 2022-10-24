Песков объяснил частые контакты Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил частые контакты Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана хорошими отношениями Москвы и Анкары. Об этом сообщает RT.

"Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты", – сказал представитель Кремля, отметив, что все это является поводом для частого общения Путина и Эрдогана.

Ранее президент Турции заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с Путиным. Он добавил, что также вел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

До этого Эрдоган указал на необходимость сохранения дипломатического урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что Турция готова приложить любые усилия для прекращения боевых действий.

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