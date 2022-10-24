Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Он добавил, что также вел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Ранее турецкий лидер указал на необходимость сохранения дипломатического урегулирования украинского конфликта. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова приложить любые усилия для прекращения боевых действий.

Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Путиным. Украинский лидер отметил, что у президента России нет будущего. По его словам, с ним не может быть диалога.

Зеленский отметил, что переговоры могут быть либо с другим руководителем РФ, который признает устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, либо "в другой конфигурации".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентской делегации Украины вернуться к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине.

Однако на соответствующее приглашение парламентарии Украины никак не отреагировали.

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