РФ многому научилась в борьбе с терроризмом – Песков

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия многому научилась в борьбе с терроризмом, комментируя 20-летие теракта во время мюзикла "Норд-Ост", сообщает "Газета.ру".

"Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов. Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом. Мы будем чтить память тех, кто погиб в результате этих атак", – отметил Песков.

Ранее помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева призвала граждан сплотиться в борьбе с терроризмом, который в настоящее время является одной из главных угроз мировой безопасности. По ее словам, благодаря сосредоточению усилий в данном направлении спецслужбам и правоохранителям удалось значительно снизить террористическую активность на территории России, однако избавить страну от данной проблемы может только единство всех граждан.

23 октября исполнилось 20 лет с момента теракта в театре на Дубровке. В 2002 году 40 чеченских боевиков взяли в заложники 912 человек в здании театрального центра в Москве во время мюзикла "Норд-Ост". В результате спецоперации большая часть заложников была освобождена, погибли 130 человек.



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