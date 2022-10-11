Неизвестные забросали бутылками с краской здание посольства РФ в ФРГ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Германии забросали российское дипведомство баллонами и бутылками с краской. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на агентство DPA.

По данным правоохранителей, на которые ссылается источник, инцидент случился поздно вечером в понедельник, 10 октября. В результате краска попала на ворота и перила здания.

К настоящему моменту ее уже удалось смыть. По факту случившегося полицейские проводят расследование.

До этого неизвестные облили краской здание генерального консульства России в Нью-Йорке. Сообщалось, что дипломаты РФ обращались в Госдепартамент не один раз с просьбой усилить меры безопасности у здания генконсульства, однако с американской стороны реакции не последовало.

Ситуация вокруг дипведомств РФ за рубежом обострились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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