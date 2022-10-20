Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Росгвардия Петербурга"

Росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом возле одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 51-летнего гражданина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался около школы 88 Калининского района с предметом, похожим на автомат", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заметившие мужчину сотрудники школы активировали тревожную сигнализацию. По предварительным данным, автомат оказался охолощенным. В настоящее время задержанный находится в полицейском отделении.

Ранее полицейские столичного метрополитена задержали мужчину, у которого при досмотре ручной клади нашли пистолет. Эксперты криминалистического центра полиции установили, что изъятое у 46-летнего пассажира устройство относится к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию, однако оно непригодно к стрельбе.

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