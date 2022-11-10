Британцам рекомендовали утеплять окна для экономии электроэнергии – СМИ

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Глава британского комитета по изменению климата Джон Гаммер рекомендовал жителям Соединенного Королевства закрывать на ночь шторы и утеплять окна, чтобы не переплачивать за электроэнергию на фоне роста цен. Об этом со ссылкой на издание The Daily Telegraph сообщает ТАСС.

Отмечается, что Гаммер написал главе Минфина Великобритании Джереми Ханту письмо с просьбой запустить общественную кампанию по информированию населения о способах сокращения расходов на электроэнергию. Помимо утепления окон он предложил продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды.

В статье также приводятся результаты анализа, проведенного базирующимся в Лондоне Центром экономических и бизнес-исследований, согласно которым Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни из-за кризиса на европейских энергетических рынках на фоне событий на Украине.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что грядущая зима в Европе с точки зрения энергоснабжения ожидается тяжелой. При этом она считает, что отказ от российского газа сможет сделать европейскую экономику более конкурентоспособной и экологичной.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что в европейских регионах наблюдается нехватка дров и их воровство. Отмечалось, что одной из наиболее пострадавших от роста стоимости энергоносителей стран оказалась Германия.



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