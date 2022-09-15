Германии предрекли сотни смертей и хаос при отключении света

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Фото: depositphotos/selensergen
Свыше 400 человек могут погибнуть в течение первых 96 часов при повсеместном отключении электроэнергии в отдельно взятом районе Германии, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Журналисты описали несколько возможных сценариев развития событий при усугублении энергетического кризиса в ФРГ. Так, в районе Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен через два часа после отключения электричества из строя выйдут большинство пожарных и охранных сигнализаций, что может привести к мародерству, говорится в публикации.
Авторы статьи спрогнозировали, что еще через восемь часов откажут средства связи аварийно-спасательных служб, а ровно через сутки остановится работа очистных сооружений. Незадолго до этого, считают немецкие журналисты, начнется массовый падеж скота.
Ущерб от пожаров и грабежей, которые могут произойти, если электричества не будет более четырех дней, составит почти 200 миллионов евро, считают авторы публикации.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена предложить странам Евросоюза в обязательном порядке снизить потребление электричества в пиковые часы. Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ЕК также представит предложения о введении налогов на сверхприбыль компаний, которые производят электричество.
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