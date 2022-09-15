В Японии этой зимой могут ввести особый режим экономии энергии

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Власти Японии изучают вопрос о введении предстоящей зимой особого режима экономии энергии, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

По его словам, такие меры связаны с напряженной ситуацией в работе электростанций и с угрозой нехватки топлива. В то же время он отметил, что данное решение будет принято с учетом дискуссий в совете экспертов при министерстве экономики, торговли и промышленности страны.

"Перспективы с электроэнергией этой зимой остаются весьма суровыми", – приводит слова Мацуно ТАСС.

Как сообщает агентство Kyodo, японское правительство в настоящее время прорабатывает несколько вариантов решения о режиме экономии. Один из них предусматривает увеличение лимитов использования энергии для частных компаний в каждом конкретном регионе.

Отмечается, что, по предварительным расчетам, выработка электроэнергии предстоящей зимой будет превышать потребности минимум на 3%. По информации издания, в этом случае кабмин может ограничиться официальным призывом к частному бизнесу и населению по возможности максимально экономить электроэнергию.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов предложило гражданам принимать душ не дольше пяти минут, чтобы экономить электричество на фоне энергетического кризиса. На северо-востоке страны власти закупили и раздали местным таймеры, чтобы подтолкнуть голландцев на такой шаг. Однако население не желает идти на жертвы без серьезной причины.

