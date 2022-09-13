Главе ЕК придется сказать гражданам правду об энергетическом кризисе – СМИ

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима, заявил журналист Bloomberg Лайонел Лорен.

По его словам, фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей нужно восстановить доверие европейцев к властям.

"Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на 10–15%. А еще она должна заявить им, что страны – члены ЕС сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников", – отметил Лорен.

Автор материала добавил, что это разделение издержек обернется тем, что ранее принятые решения придется отменить. ФРГ придется продлить работу атомных электростанций, так как ЕС важны "все до последнего" источники энергии, чтобы домохозяйства и заводы не остались без тепла.

Ранее обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин заявил, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа. По словам эксперта, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Кроме того, европейцам не помогут также гипотетические запасы голубого топлива.

До этого обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне. Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

