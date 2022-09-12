Кабмин Нидерландов предложил жителям мыться не более 5 минут на фоне энергокризиса

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Фото: depositphotos/svershinsky
Кабмин Нидерландов предложил гражданам принимать душ не дольше пяти минут, чтобы экономить электричество на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает радио КП.
На северо-востоке страны власти закупили и раздали местным таймеры, чтобы подтолкнуть голландцев на такой шаг. Однако, как отметил ученый Рейнт Яна Ренес, население не желает идти на жертвы без серьезной причины.
"Жители Нидерландов любят экономить деньги и заботятся об окружающей среде. Но при этом они довольно скептически относятся к просьбам правительства и не хотят идти на личные жертвы без уважительной причины", – уточнил он.
Ранее обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
А это, по словам эксперта, грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.
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