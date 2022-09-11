Экс-глава МИД Австрии заявила, что Европа сама спровоцировала энергокризис

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Кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году, при этом европейские политики сами его спровоцировали. Об этом в интервью ТАСС сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, рынок электроэнергии в Европе сейчас не является классическим рынком спроса и предложения. Как она отметила, факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа.

Экс-глава МИД Австрии уточнила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, а сейчас рост доходит до 400%. В результате этого домохозяйства приходят в упадок. Он происходит в том числе потому, что в последние годы в Европе инвестировали очень мало в газ и нефть, инвестиции шли на другие направления, пояснила Кнайсль.

Ранее в некоторых странах Евросоюза прошли протесты. К примеру, 4 сентября в немецком Кельне прошла демонстрация в поддержку России, а 3 сентября в центре Праги прошел крупный антиправительственный митинг из-за удорожания газа и роста цен на товары.

Профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.

Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.

Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.

Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

