Экс-глава МИД Австрии заявила, что Европа сама спровоцировала энергокризис

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Кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году, при этом европейские политики сами его спровоцировали. Об этом в интервью ТАСС сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, рынок электроэнергии в Европе сейчас не является классическим рынком спроса и предложения. Как она отметила, факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа.
Экс-глава МИД Австрии уточнила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, а сейчас рост доходит до 400%. В результате этого домохозяйства приходят в упадок. Он происходит в том числе потому, что в последние годы в Европе инвестировали очень мало в газ и нефть, инвестиции шли на другие направления, пояснила Кнайсль.
Ранее в некоторых странах Евросоюза прошли протесты. К примеру, 4 сентября в немецком Кельне прошла демонстрация в поддержку России, а 3 сентября в центре Праги прошел крупный антиправительственный митинг из-за удорожания газа и роста цен на товары.
Профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.
Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.
Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.
Остановка электростанций может усугубить энергокризис в Европе
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