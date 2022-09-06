Эксперт назвал вариант выхода из энергокризиса для ЕС

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Евросоюз сможет выйти из энергокризиса только путем смены правительства, которое ввело санкции против РФ. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец в беседе с радио "Комсомольская правда".

"И до тех пор, пока не сменятся те правительства, которые вводили санкции, ничего не изменится. То есть новые правительства, которые придут к власти через несколько лет, от них можно ждать какого-то более разумного подхода", – предположил эксперт.

По его словам, ЕС уже ощущает энергокризис, выплачивая за газ сотни миллиардов евро. Зубец отметил, что введение потолка цен на топливо приведет к остановке европейской энергоемкой промышленности.

"Цены на европейских рынках газа уже бьют рекорды, и будет еще хуже. Будут цены 4–5 тысяч долларов за тысячу кубометров, что означает остановку всей европейской энергоемкой промышленности", – сказал он.

По мнению Зубца, меры Запада "довольно глупые". Россия, отметил эксперт, в случае установления потолка цен на газ, не будет продавать его Европе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выступить перед ЕС с предложением о введении потолка цен на российский газ. Она отметила, что подобная инициатива поступит от ЕК в ближайшее время.

Кроме того, по словам главы ЕК, страны ЕС заполнили газовые хранилища на 80%. Этого, по ее словам, удалось достигнуть раньше, чем планировалось.

