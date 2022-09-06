Эксперт спрогнозировал рост цен на газ до 5 тыс долларов зимой

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Стоимость газа зимой может подняться до 5 тысяч долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Надо понимать, что "Газпром" заинтересован тем не менее в рынке Европы. Поставок нет не из-за того, что у "Газпрома" стоит задача перекрыть газ. Задача стоит абсолютно иная: дайте возможность жить вне санкций и нормально кооперироваться", – заявил Пасечник.

Он уточнил, что решить проблему можно, открыв "Северный поток – 2".

Кроме того, по словам эксперта, работу "Северного потока" можно восстановить, если его турбины будут ремонтироваться на площадках, являющихся в данное время подсанкционными.

Ранее "Газпром" заявил о полной приостановке поставок газа в "Северный поток". При проведении работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главным препятствием в ремонте турбин "Северного потока" являются антироссийские санкции. По словам Пескова, ответственность за дальнейшую работу "Северного потока" лежит на государствах, которые приняли решение ввести санкции против РФ.

