В Париже планируют уменьшить время подсветки Эйфелевой башни для экономии энергии – СМИ

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Фото: depositphotos/samot
Мэрия Парижа подготовила план экономии энергии предстоящей зимой, в рамках которого планируется сократить часы подсветки Эйфелевой башни. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на проект плана.
Так, если сейчас последние декоративные огни на башне гаснут после 01:00 (02:00 по московскому времени), то зимой городская администрация рассчитывает отключать подсветку уже в 23:45 (00:45 по московскому времени).
По словам председателя административного совета Общества эксплуатации Эйфелевой башни Жан-Франсуа Мартена, мера носит в значительной степени символический характер.
До этого Макрон заявил, что во Франции завершается период изобилия и призвал готовиться к последствиям украинского и климатического кризисов, а также дефициту продукции.
Также издание The Hill сообщило, что Европу ожидает "смертельная зима". В публикации утверждалось, что это связано с рабской приверженностью континента "зеленой" энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом.
В Германии света и тепла в госучреждениях к зиме станет еще меньше
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