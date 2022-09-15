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Владелец одного из пабов в британском Плимуте заявил, что из-за энергетического кризиса в Соединенном Королевстве счета за коммунальные услуги выросли почти в девять раз. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, из-за стремительного роста цен на электроэнергию пабы в Великобритании начали закрываться в дневное время. Один из предпринимателей отметил, что поток посетителей в последнее время составляет не более 70% от допандемийного уровня.

"Надеюсь, что в скором времени у людей будет больше располагаемого дохода, потому что когда он падает, последнее, о чем вы думаете, – это пойти в паб и вкусно поесть", – сказал бизнесмен.

Предприниматель также подсчитал, что из-за высоких цен на топливо платежка за газ для заведения увеличится с 6 тысяч фунтов стерлингов до 55 тысяч. Таким образом, общие траты за ЖКУ в годовом исчислении возрастут до 90 тысяч фунтов стерлингов или до 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию и газ в Россию.

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что таким образом ЕК продемонстрировала собственное бессилие. По словам парламентария, подобные заявления означают поражение Евросоюза в санкционной борьбе против России.

Западные страны увеличили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

