Депутат прокомментировал предложение главы ЕК отправить счета за электроэнергию в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию и газ в Россию является демонстрацией бессилия, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день руководителям многих европейских стран нечего ответить своим гражданам... Протесты, возмущение людей по поводу ситуации в стране – с уходом лета эта напряжённость будет возрастать, остается одна возможность – отшучиваться", – отметил он в беседе с RT.

По словам депутата, подобные заявления означают поражение Евросоюза в санкционной борьбе против России. У иностранных политиков нет возможности что-либо делать, поэтому они предпочитают обвинять во всем Россию, подчеркнул Чепа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением отправлять увеличившиеся счета за газ и свет в Россию.

"Счета, которые вы показали нам, – да, как говорят французы, они "невыносимы", – сказала глава ЕК по-французски. – Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию.

До этого журналист Bloomberg Лайонел Лорен заявила, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима. По его словам, фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей нужно восстановить доверие европейцев к властям.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

