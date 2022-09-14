ЕК предложила изъять не менее 33% сверхприбыли угольной и нефтегазовой промышленности

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Еврокомиссия предложила изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС, следует из предложений ЕК по борьбе с острым энергетическим кризисом ЕС.

"Еврокомиссия предлагает ввести временный потолок на прибыль для производителей электричества с низкой стоимостью генерации, таких как возобновляемая, атомная и угольная, которые поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками", – приводит ТАСС текст заявления.

Кроме того, также предлагается сократить до 31 марта 2023 года на 10% электропотребление в Евросоюзе, а также на 5% – в часы его пиковой стоимости.

ЕК также предложила ввести потолок на прибыль на уровне 180 евро за мегаватт в час от угольных, атомных и возобновляемых электростанций, а также изымать и использовать для снижения цен сверхприбыль у нефтяной, газовой и угольной промышленности.

Впервые в истории ЕК выступила за предоставление странам Евросоюза возможности устанавливать электричество ниже себестоимости за счет дотаций.

"Комиссия предположила, что государства – члены могли бы собрать на годовой основе до 117 миллиардов евро от предложенного временного ограничения доходов для инфрамаржинальных производителей электроэнергии", – отмечается в документе.

Ранее обозреватель издания Sabah Хасан Басри Ялчин заявил, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа. По словам эксперта, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Кроме того, европейцам не помогут также гипотетические запасы голубого топлива.

До этого обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне. Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.

