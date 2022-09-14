Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС сохранит санкции против России

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Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

"Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины", – заявила она.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг допустил снятие европейских санкций с России в будущем. Пока до этого далеко, считает он, однако Вена могла бы стать площадкой для соответствующего урегулирования.

Кроме того, Шалленберг коснулся упрощенного визового режима ЕС и РФ. Он призвал не перегибать палку в этом вопросе.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник

