В ЕС признали, что Европу ожидает тяжелая зима – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Грядущая зима в Европе с точки зрения энергоснабжения ожидается тяжелой. Об этом итальянскому изданию Corriere della Sera заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она сообщила, что отказ от российского газа сможет сделать экономику Европы более конкурентоспособной и экологичной.

Кроме того, по словам Симсон, ЕС готов принять решения, направленные на смягчение последствий отсутствия российского газа. Она предположила, что приостановка поставок газа – временная мера. Подобное решение России является частью того, как страна "манипулирует энергетикой", добавила еврокомиссар.

"Но мы сейчас гораздо более подготовлены и способны абсорбировать воздействие. Нужно продолжать линию на диверсификацию и экономию", – сообщила Симсон.

Еврокомиссар добавила, что в настоящее время в Евросоюзе принимаются меры для создания комплексной реформы рынка сбыта электроэнергии.

Ранее Симсон заявила, что государства ЕС должны принять совместное решение о введении потолка цен на весь импорт газа из России.

Она подчеркнула, что длительность обсуждения решения по данному вопросу затянулась из-за различий в мнениях государств. По ее словам, ЕК должна найти способ, который удовлетворит все государства ЕС.

До этого Симсон заявила, что ЕК выступит с предложением к станам ЕС о снижении потребления электричества в пиковые часы.



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