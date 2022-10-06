В МИД оценили заявления Берлина о готовности отказаться от российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявления Германии о готовности отказаться от российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам США, сообщил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Он не исключил, что Германия полностью откажется от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, однако, как он считает, это приведет к экономическому кризису в ФРГ.

"Что касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризисы, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения", – считает дипломат.

Он добавил, что, как уже признался министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб.

Российский посол в Германии Сергей Нечаев предположил, что возврат РФ и ФРГ к прежнему партнерству в энергетической сфере в ближайшее время сомнителен. Нечаев подчеркнул, что на сегодняшний день политическая составляющая выходит на первый план. При этом дипломат отметил, что российская сторона полностью выполняет свои обязательства и от сотрудничества не отказывается, но и газ никому не навязывает.

По его словам, выпадающие объемы заместить достаточно тяжело. Нечаев напомнил, что Германия была ключевым выгодоприобретателем от поставок дешевого трубопроводного газа из РФ на долгосрочной основе.

Ранее премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Кроме того, по словам премьера, партнерство РФ и ФРГ в области энергетики больше невозможно, так как оно было безвозвратно разорвано.

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