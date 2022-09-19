В Германии заявили, что "Северный поток – 2" никогда не будет введен в эксплуатацию

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Газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Такое мнение выразил в интервью агентству DPA премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль.

"Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России", – заявил он.

Кроме того, по словам премьера, партнерство РФ и ФРГ в области энергетики больше невозможно, так как оно было безвозвратно разорвано. При этом западные страны, как уточнил Вайль, быстрее восстановятся от этого, нежели Россия.

Ранее Владимир Путин призвал Европейский союз снять введенные ограничительные меры с "Северного потока – 2" и не перекладывать вину в неполадках газопровода на Россию.

При этом лидер РФ подчеркивал, что российская сторона выполняла и будет выполнять все свои контрактные обязательства.

Ситуация вокруг "Северного потока – 2" осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

