Скорый возврат ФРГ и РФ к прежнему сотрудничеству в энергетике сомнителен – посол РФ

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Возврат РФ и ФРГ к прежнему партнерству в энергетической сфере в ближайшее время сомнителен. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев.

"Возможность возврата к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительной. Не по нашей вине", – уточнил он.

Нечаев подчеркнул, что на сегодняшний день политическая составляющая выходит на первый план. При этом дипломат отметил, что российская сторона полностью выполняет свои обязательства и от сотрудничества не отказывается, но и газ никому не навязывает.

"Существуют объективные реалии. Отталкиваясь от них, местные эксперты утверждают, что полностью отказаться от российского газа Германии в краткосрочной перспективе будет проблематично", – заявил эксперт.

По его словам, выпадающие объемы заместить достаточно тяжело. Нечаев напомнил, что Германия была ключевым выгодоприобретателем от поставок дешевого трубопроводного газа из РФ на долгосрочной основе.

"Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации "Северного потока – 2", антироссийские санкции – все это привело к резкому росту цен на газ", – отметил дипломат.

Ранее премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Кроме того, по словам премьера, партнерство РФ и ФРГ в области энергетики больше невозможно, так как оно было безвозвратно разорвано.

До этого Владимир Путин призвал Европейский союз снять введенные ограничительные меры с "Северного потока – 2" и не перекладывать вину в неполадках газопровода на Россию.

При этом лидер РФ подчеркивал, что российская сторона выполняла и будет выполнять все свои контрактные обязательства.

