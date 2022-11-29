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Для Европы поддержка президента Украины Владимира Зеленского обернется "суицидом", заявил экс-депутат Европарламента, лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его мнению, на украинском кризисе разбогатеют только Соединенные Штаты.

"Суицидальная реакция [Европы] на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США" – написал политик в Twitter.

Филиппо призвал европейское общество "проснуться", указав на то, что Вашингтон пролоббировал свои интересы среди лидеров ЕС и сделал их активными соучастниками "этой бойни".

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что многие высокопоставленные политики Евросоюза стали все чаще обвинять США в получении сверхприбыли за счет ситуации на Украине, а также из-за дефицита энергоресурсов в ЕС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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