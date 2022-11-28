В Испании назвали решение ЕП о признании РФ "страной-террористом" роковой ошибкой

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Европарламент совершил роковую ошибку, приняв решение признать Россию "государством – спонсором терроризма". Об этом пишет испанская газета Publico.

Автор статьи Хуан Торрес Лопес назвал данное решение циничным и трусливым.



"Со своими двойными стандартами Европейский парламент напоминает школьного задиру, а также дискредитирует себя как игрока, который действительно мог бы внести вклад в достижение мира на Украине", – говорится в статье.

По мнению автора материала, позиция ЕС в отношении России негативно отразилась и на самой Европе, став причиной энергетического кризиса. Он подчеркнул, что даже США не пошли на подобный шаг.

Лопес добавил, что попытки Европы изолировать Россию делают ее еще более зависимой от США и наносят больше вреда Украине.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58 человек.

Позже глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал, что эта резолюция не имеет юридического значения. По его мнению, Европарламент лишь "имитирует бурную антироссийскую деятельность".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях.



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