Косачев заявил о юридической безграмотности обвиняющих Россию евродепутатов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев раскритиковал резолюцию евродепутатов о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По словам сенатора, российскую специальную военную операцию нельзя квалифициаровать как спонсирование терроризма.

"Ведущиеся боевые действия не являются террористическим преступлением, проводятся и квалифицируются на основе применимых норм международного гуманитарного права и статьи 51 Устава ООН, а само государство не может быть субъектом этого вида преступления", – отметил Косачев.

Вице-спикер СФ добавил, что принятый документ указывает на юридическую безграмотность составителей.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за проведения специальной военной операции на Украине. Как заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, этот документ не имеет "никакого юридического значения".

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