Политолог назвал резолюцию о признании РФ "спонсором терроризма" эпизодом инфовойны

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление депутата ЕП от Франции Тьерри Мариани о том, что Европарламент, одобряя резолюцию о признании РФ "государством – спонсором терроризма", подталкивает Евросоюз к войне с Россией. Об этом сообщает телеканал "360".

"Евродепутат Мариани – из маргинальных депутатов, он маловлиятелен, постоянно делает эпатажные заявления", – подчеркнул политолог.

По словам Светова, резолюция является эпизодом информационной войны, который не имеет ничего общего с реальными военными действиями.

"Это просто очередной выстрел в информационной войне. К реальному втягиванию НАТО в вооруженный конфликт с Россией он не имеет отношения. США не усматривают в своем законодательстве указаний на возможность признать Россию террористическим государством", – пояснил специалист.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ "государством – спонсором терроризма". Уточнялось, что это связано с проведением спецоперации на Украине.

С решением объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", выступил ранее парламент Латвии. В документе указывалось, что РФ признана страной, поддерживающей терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Позднее парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых регионов в состав РФ. Тогда за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, при этом никто не воздержался и не проголосовал против.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!