Политолог оценил последствия резолюции о признании РФ "страной – спонсором терроризма"

Фото: depositphotos/ginasanders

Директор Института политических исследований Сергей Марков оценил возможные последствия резолюции Европейского парламента о признании России "страной – спонсором терроризма". Об этом сообщает радио КП.

"Это решение не юридическое, но оно, конечно, политическое. И вслед за ним последуют другие решения, самое главное, что теперь государственные структуры России будут признаваться как те, кто помогает терроризму и финансирует его", – отметил эксперт.

Он допустил, что спектр политических репрессий в отношении российских чиновников и страны в целом будет сильно расширен с другими структурами ЕС и государствами – членами организации.

Кроме того, указал Марков, за политическими решениями пойдут и юридически негативные действия, направленные против РФ.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию о признании РФ "государством – спонсором терроризма". Уточнялось, что это связано с проведением спецоперации на Украине.

Позднее депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что принятие резолюции подталкивает ЕС к войне с РФ. По словам политика, такой резолюцией Евросоюз вносит вклад в обострение ситуации вместо того, чтобы искать способы урегулирования мирным путем.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!